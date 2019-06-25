Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi - EL
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Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi - EL

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El-Bire kenti girişinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile göstericilere müdahale etmesi Sağlık görevlilerinin göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir Filistinliye müdahale etmesi Filistin bayrakları ve dövizler...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
El-Bire kenti girişinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile göstericilere müdahale etmesi
Sağlık görevlilerinin göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir Filistinliye müdahale etmesi
Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan Filistinlilerin sloganlar atarak ilerlemesi
Göstericilerin lastik yakması
Filistinli gençlerin taş atması ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayı, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.
El-Halil, Ramallah, Beytullahim, Cenin, El-Bire, Nablus, Tulkarm, Salfit, Kalkilya ve Eriha kentlerinde düzenlenen eylemlerde, Bahreyn'deki çalıştay ve Arap ülkelerinin çalıştaya katılımına tepki gösterildi.
İsrail askerleri, Ramallah, Beytullahim ve El-Bire kentlerindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Atılan gazlar nedeniyle protestocular arasında boğulma tehlikesi geçirenler oldu.
Gösterilerde bazı eylemciler, askerlere taş ve molotofkokteyli atıp eski araba lastiklerini ateşe verdi.
Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi - EL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:29 Kaynak: AA
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