Batı Şeria'da barakalardan oluşan Yahudi yerleşim birimi boşaltılarak bölgeye İsrail askerleri yerleştirilecek - Son Dakika

İsrail yönetimi ile Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan ve barakalardan oluşan yasa dışı "Eviatar" Yahudi yerleşim birimini boşaltma konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesi yakınındaki yasa dışı Eviatar Yahudi yerleşim biriminde bulunan 50 Yahudi yerleşimci aile en geç yarın öğleden sonra bölgeyi boşaltacak.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimi boşaltılsa da toprakları Filistin'e verilmeyecek aksine bölgeye İsrail askerleri yerleştirilecek.

İsrail hükümeti ile Yahudi yerleşimciler arasında imzalanan anlaşmaya göre, söz konusu alanın Filistinlilere ait özel mülk olmadığı tespit edilirse bölgeye bir Yeşiva (Yahudilere sadece dini eğitim verilen okul) yapılacak.

Buna ek olarak İsrail yönetimi, planlama sürecinin tamamlanmasın ardından bölgeye yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmak için çalışmalara başlayacak.

Filistinlilerin "gece karmaşası" gösterileri

Filistinliler, Beyta beldesi kırsalında mayıs ayında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin kaldırılması için haftalar boyunca gösteriler düzenledi.

Özellikle "gece karmaşası" adı verilen gösterilere yüzlerce Filistinli katıldı.

İsrail güçleri ise bu gösterilere müdahalede göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermi kullanmaktan geri durmadı.

Filistinli sağlık kuruluşlarının yaptığı açıklamalardan derlenen bilgiye göre, son 2 ay içinde Beyta'da düzenlenen gösterilerde, ikisi çocuk olmak üzere 4 Filistinli İsrail güçlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.