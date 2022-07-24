Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedilirken, gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Zatara askeri kontrol noktası yakınlarında bir kişinin saldırı girişiminde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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