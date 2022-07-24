Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

24.07.2022 23:30
Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Zatara askeri kontrol noktası yakınlarında bir kişinin saldırı girişiminde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine saldırganın bıçağını yere attığı belirtildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedilirken, gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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