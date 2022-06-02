Batı Şeria'da Bir Filistinli İsrailli Askerler Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Batı Şeria'da Bir Filistinli İsrailli Askerler Tarafından Öldürüldü

02.06.2022 14:22
Batı Şeria'da Bir Filistinli İsrailli Askerler Tarafından Öldürüldü

RAMALLAH, 2 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'da sağlık ekipleri ve görgü tanıkları, Beytüllahim'e komşu Deyşeh mülteci kampında Perşembe günü bir Filistinli erkeğin İsrail askerleri ile meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

RAMALLAH, 2 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'da sağlık ekipleri ve görgü tanıkları, Beytüllahim'e komşu Deyşeh mülteci kampında Perşembe günü bir Filistinli erkeğin İsrail askerleri ile meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı 29 yaşındaki Ayman Muheisen'in mülteci kampındaki çatışmalarda İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra Filistinlilere ait bir hastanede yaşamanı yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık, çatışmada iki erkeğin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusundan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Filistinli görgü tanıkları, İsrail ordu güçlerinin Perşembe sabahı kampa baskın düzenlediğini söyledi ve onlarca genç erkek ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığını sözlerine eklediler. Çarşamba günü biri 29 yaşındaki bir kadın olmak üzere iki Filistinli Batı Şeria'nın Cenin ve El Halil kentleri yakınında İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Batı Şeria'da geçen birkaç haftada İsrail ile Filistinliler arasında gerilim yükseldi. Filistinli liderler İsrail'i Filistinlilere karşı şiddeti tırmandırmakla suçladı ve uluslararası toplumu müdahale etmeye çağırdı.

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Kaynak: Xinhua

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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