Batı Şeria'da Bir Filistinli Şehit Edildi
7 dakika önce
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak şehit etti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak şehit etti.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Nablus kenti yakınında gerçek mermiyle vurulan 2 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan birinin Filistinli sağlık görevlileri tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralının ise İsrail güçleri tarafından "bilinmeyen bir yere götürüldüğü" belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusundan "Nablus'un güneyinde bu sabah erken saatlerde bir bıçaklı saldırı girişimi engellenmiştir. Saldırgan, bir sivil tarafından (Yahudi yerleşimci) etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması geldi.
İsrail basını ise, Nablus'un güneyindeki İsrail ordusuna ait Havara kontrol noktasında Yahudi yerleşimci tarafından vurularak ağır yaralanan Filistinlinin olay yerinde şehit olduğunu yazdı.
İsrail askerleri, dün sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Ali Advan'ı şehit etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:07 Kaynak: AA
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