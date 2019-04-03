Batı Şeria'da Bir Filistinli Şehit Edildi
53 dakika önce
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Havara kontrol noktasında bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.
İşgal altındaki Batı Şeria
'nın Nablus kentinin güneyindeki Havara kontrol noktasında bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. İsrail
güçleri, olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlem aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:39 Kaynak: AA
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