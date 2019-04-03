Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Bir Filistinli Şehit Edildi

Batı Şeria'da Bir Filistinli Şehit Edildi

53 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Havara kontrol noktasında bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Havara kontrol noktasında bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. İsrail güçleri, olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:39 Kaynak: AA

Batı Şeria, Güncel
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