Batı Şeria'da bir İsrail askeri öldürüldü - Son Dakika

İsrail askerlerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak için baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köyde başına taş atılan bir İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri sabah erken saatlerde Cenin kentine bağlı Yabed köyünde çeşitli gerekçelerle sayıları belirtilmeyen bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltılara tepki gösteren Filistinli bir grup genç, köyden ayrıldıkları sırada İsrail askerlerine taş attı.

Atılan taşlardan biri, 21 yaşındaki Amit Ben-Ygal isimli İsrail askerinin başına isabet etti.

Başında kask olmasına rağmen ağır yaralanan Ben-Ygal, kaldırıldığı Hayfa kentindeki bir hastanede öldü.

Köydeki kameralar toplandı

İsrail askerleri, Ben-Ygal'ın ölümünün ardından Yabed köyüne yeniden baskın düzenledi.

Köye giren çok sayıda İsrail askeri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerine el koydu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.