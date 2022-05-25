Batı Şeria'da Çatışma: 16 Yaşındaki Filistinli Öldü, 90'dan Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Çatışma: 16 Yaşındaki Filistinli Öldü, 90'dan Fazla Kişi Yaralandı

25.05.2022 12:33
Batı Şeria'da Çatışma: 16 Yaşındaki Filistinli Öldü, 90'dan Fazla Kişi Yaralandı

RAMALLAH, 25 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba gününün ilk saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus şehri yakınlarında İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği, 90'dan fazla kişinin de...

RAMALLAH, 25 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba gününün ilk saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus şehri yakınlarında İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği, 90'dan fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre 16 yaşındaki Ghaith Yamin, Nablus'taki çatışmalarda İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Açıklamada, 11'i gerçek mühimmatla ve 23'ü kauçuk kaplı mermilerle vurulan 90'dan fazla Filistinlinin yaralandığı ve 60'tan fazla kişinin göz yaşartıcı gaz soluması nedeniyle rahatsızlandığı ifade edildi. Filistinli görgü tanıklarına göre Nablus'taki Yusuf Peygamber'in mezarına dua etmek için gelen bir grup dindar Yahudi'ye İsrail askerlerinin eşlik ettiği sırada silahlı Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Görgü tanıkları, İsrail askerleri ile taş atan onlarca Filistinli arasında da çatışma çıktığını kaydetti. İsrail askerlerinin, Filistinlileri dağıtmak amacıyla gerçek mühimmat, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı belirtildi. İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki şehir hastanesine bağlı Filistinli sağlık görevlileri, Salı günü Filistinli militanlarla İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada üç Filistinlinin yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu güçleri, İsrail'e yönelik saldırılara karıştıkları için İsrail tarafından aranan Filistinlileri tutuklamak amacıyla Batı Şeria'daki Filistin kasaba ve köylerine günlük baskınlar düzenliyor. İsrail ordusundan bir sözcü, İsrail ordusu güçlerinin Cenin'de güvenlik faaliyetleri yürüttüğünü ve silahlı Filistinlilerin kendilerine ateş açmasına karşılık verdiklerini ve silahlı üç kişiyi yaraladıklarını belirtti. Sözcü ordu güçlerinin, aranan bir kişiyi terör faaliyeti şüphesiyle tutukladığını, bu kişinin evinde yapılan aramalarda iki M16 silahı ve bir İsrail askeri ceketi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Çatışma: 16 Yaşındaki Filistinli Öldü, 90'dan Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Şeria'da Çatışma: 16 Yaşındaki Filistinli Öldü, 90'dan Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika
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