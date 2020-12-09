Batı Şeria'da çatışma : 6 yaralı - Son Dakika

Batı Şeria'da çatışma : 6 yaralı
09.12.2020 11:51
İşgal altında olan Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmada 6 Filistinli yaralandı.
İşgal altında olan Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmada 6 Filistinli yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Çatışma sonucu 6 Filistinli yaralandı. Yaralılar ambulanslar tarafından Cenin kentindeki hastaneye kaldırıldı. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi olan El Fetih Jaba İlçe Sekreteri Razi Ghanem, "İşgal güçleri baskın düzenlediği ardından tepki veren Filistinlilere ile şiddetli çatışmalar çıktı. İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ile Filistinlere saldırdı" ifadelerini kullandı.
(Muhammed Rabah/İHA)
Son Dakika UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini