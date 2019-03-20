Batı Şeria'da Cenaze Töreni

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenazelerin omuzlarda taşınması Şehit yakınlarının üzüntü yaşaması Cenazelerin tekbir ve sloganlar eşliğinde taşınması İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir araca ateş açması sonucu Raid Hamdan (21) ve Zeyd en-Nuri (20) isimli iki Filistinliyi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Cenazelerin omuzlarda taşınması

Şehit yakınlarının üzüntü yaşaması

Cenazelerin tekbir ve sloganlar eşliğinde taşınması İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir araca ateş açması sonucu Raid Hamdan (21) ve Zeyd en-Nuri (20) isimli iki Filistinliyi şehit etti. Nuri ve Hamdan için Nablus'taki Şüheda Meydanı'nda çok sayıda Filistinlinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

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