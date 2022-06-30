Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı

Filistin'e bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açılan ateş sonucu üst düzey İsrailli bir subay ve Yahudi yerleşimcilerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Batı Şeria'nın Kuzey Bölge Komutanı Albay Roi Zweig ve Yahudi yerleşimcilerin, açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Paylaşımda, Filistinlilerin Nablus kentindeki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere gece girmek üzereyken yüzlerce Yahudi'ye yoğun ateş açtığı öne sürüldü.

Ateşe karşılık İsrail ordusunun da karşılık verdiği şeklinde aktarılan olayda yerleşimcilerden kaç kişinin ne şekilde yaralandığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yaşananların ardından tüm İsrailli sivillerin söz konusu yerden Nablus kentinin dışına tahliye edildiği kaydedildi.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.