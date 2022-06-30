Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı

30.06.2022 06:10
Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı

Filistin'e bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açılan ateş sonucu üst düzey İsrailli bir subay ve Yahudi yerleşimcilerin yaralandığı bildirildi.

Filistin'e bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açılan ateş sonucu üst düzey İsrailli bir subay ve Yahudi yerleşimcilerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Batı Şeria'nın Kuzey Bölge Komutanı Albay Roi Zweig ve Yahudi yerleşimcilerin, açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Paylaşımda, Filistinlilerin Nablus kentindeki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere gece girmek üzereyken yüzlerce Yahudi'ye yoğun ateş açtığı öne sürüldü.

Ateşe karşılık İsrail ordusunun da karşılık verdiği şeklinde aktarılan olayda yerleşimcilerden kaç kişinin ne şekilde yaralandığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yaşananların ardından tüm İsrailli sivillerin söz konusu yerden Nablus kentinin dışına tahliye edildiği kaydedildi.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

YORUMLAR
500
ÇANAKKALE - PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli adliyeye sevk edildi ÇANAKKALE - PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 06:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement