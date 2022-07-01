Kafr Kaddum Yürüyüşü Koordinatörü Murad Eştevi ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria 'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde toplanan bir grup Filistinli, köyün ana girişinin 17 yıldır kapalı olmasını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı - Son Dakika

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