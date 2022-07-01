Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı

01.07.2022 17:41

Göstericilerin gösteri alanında büyük araba lastiği sürüklemesi İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi Göstericilerin, taş atarak karşılık vermesi Kafr Kaddum Yürüyüşü Koordinatörü Murad Eştevi ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde toplanan bir...

Göstericilerin gösteri alanında büyük araba lastiği sürüklemesi

İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi

Göstericilerin, taş atarak karşılık vermesi

Kafr Kaddum Yürüyüşü Koordinatörü Murad Eştevi ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde toplanan bir grup Filistinli, köyün ana girişinin 17 yıldır kapalı olmasını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı - Son Dakika
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