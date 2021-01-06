Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi

06.01.2021 16:53

Gelen son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinliler için 10 bin zeytin fidanı dikildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinliler için 10 bin zeytin fidanı dikildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, İsrail tarafından şehit edilen Filistinlileri 10 bin zeytin fidanı dikerek anıtı. Filistin şehit aileleri ve Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen törende, öldürülen Filistinlilerin çocukları ve aileleri diktikleri zeytin fidanlarına şehitlerin isimlerini verdi.

Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin'in farklı bölgelerinde 20 binden zeytin fidanı dikileceğini açıkladı. Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi Muhammed El-Haymoni, "Filistinli şehitleri anmak için yüzlerce gönüllünün, şehit ailelerinin katılımıyla Batı Şeria'da 10 bin zeytin fidanı dikiliyor. Gazze Şeridi'nde de 10 bin fidan dikilecek. El Halil kentinde 400 fidanı dikildi" dedi.

Filistin'in Salfit, Ramallah, Tulkarim, Kudüs, Eriha, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus, Cenin, Tubas gibi şehirlerde bugün ve yarın zeytin fidanların dikimi gerçekleştirilecek.

"OĞLUMA VEDA EDEMEDİM"

Şehit babası Muhammed Ebu Fanona,"Hayatımın en zor anları, oğlum şehit olurken benim İsrail hapishanelerinde olmamdı. Oğluma veda edemedim. Bugün onun hatırası için zeytin fidanı diktim. Hep kalbimde kalacak" sözlerini kullandı.

Şehit babası Cihad İraşid ise, "Şehitler hep kalbimizde. Bu tören şehitlerin kalbimizde hep yaşadığını kanıtlıyor. Zeytin fidanların dikimi özgür bir Filistin için bize sabır ve umut veriyor" dedi.

(İHA)

Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi
Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi
Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi
Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi
Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi

Batı Şeria, Zeytin, İsrail, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Batı Şeria'da, Filistinli şehitler için 10 bin zeytin fidanı dikildi - Son Dakika


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