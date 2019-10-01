Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
18 dakika önce
Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi.
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