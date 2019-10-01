Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

18 dakika önce

Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi
Roma'da fahiş hesap çıkaran restoran hakkında yeni şikayet: Turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanan balık tabağı Eşini bulaşıkları geç yıkadığı bahanesiyle darp eden koca tutuklandı Müge Anlı'dan canlı yayında şaşırtan açıklama: Ben her kaybı aramak zorunda değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]