Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
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Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

1 saat önce

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Cezaevi yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Cezaevi yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Batı Şeria, Sami Ofer, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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