Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi
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Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Cezaevi yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:24 Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Cezaevi yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler taş atarak karşılık verdi.
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