Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Filistinliler ABD ve İsrail bayrakları yaktı
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Filistinliler ABD ve İsrail bayrakları yaktı - Son Dakika

Batı Şeria'da Filistinliler ABD ve İsrail bayrakları yaktı

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da ABD yönetiminin Filistin'e karşı yürüttüğü politikayı protesto eden göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın posterini yaktı.

Batı Şeria'da Filistinliler ABD ve İsrail bayrakları yaktı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da ABD yönetiminin Filistin'e karşı yürüttüğü politikayı protesto eden göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın posterini yaktı.

Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Washington'un tutumunu ve İsrail'den taraf olmasını eleştiren sloganlar attı.

Fetih Hareketi liderlerinden Mazin Ed-Denbek AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini yasal kabul etme kararı gibi yanlı tutumları karşısında susmayacağını göstermek için toplandıklarını belirtti.

Dünya ülkelerinden Trump'ın uluslararası hukuka aykırı adımlarını durdurmak için harekete geçmelerini isteyen Denbek, Filistinlilere de sokağa inerek Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail ordusunun ihlallerine karşı koymaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" bildirmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 640 binin üzerinde Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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