Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etmek için toplanan Filistinli göstericilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin kuzey girişinde, Trump'ın sözde barış planını protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Lastik yakan Filistinli göstericiler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail güçleri, şu ana kadar onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

Trump'ın sözde barış planı



ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.