Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine İsrail polisinden müdahale - Son Dakika

Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine İsrail polisinden müdahale
İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 eve izinsiz oldukları gerekçesiyle müdahale etti.
İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 eve izinsiz oldukları gerekçesiyle müdahale etti.
İsrail işgal güçleri, bugün Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin inşaat halindeki evlerine müdahale etti. İsrail işgal güçleri, Musafir Yatta bölgesinde Filistinlilere ait inşaat halindeki 7 binada çalışmaları izinsiz olduğu iddiasıyla durdurdu. Filistinliler, söz konusu karara karşı inşaat halindeki evlerin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Filistinler ile İsrail işgal güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:32 Kaynak: İHA
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