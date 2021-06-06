Batı Şeria'da gazeteciler, İsrail polisinin saldırdığı Al Jazeera muhabirleri için gösteri düzenledi - Son Dakika

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gazeteciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere destek için yapılan eylemi takip ederken İsrail polisinin saldırarak gözaltına aldığı Katar merkezli Al Jazeera muhabiri Givara el-Budeyri ve kameraman Nebil Mezavi'ye destek için gösteri düzenledi.

Filistin Gazeteciler Sendikasının öncülüğünde düzenlenen protestoya katılan onlarca gazeteci, Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin önünde bir araya geldi.

Gazeteciler, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan basın mensuplarına yönelik şiddetini kınadı.

Gösteride konuşan Al Jazeera'nın Filistin Ofis Yöneticisi Velid el-Ömeri, Budeyri'nin zorla polis arabasına bindirildiğini ve kendisine arabada polis tarafından şiddet uygulandığını söyledi.

Ömeri, "İsrail, insanlara karşı işlediği çirkin saldırıları durdurmak yerine, bunu aktaranları (gazeteciler) öldürmek istiyor." dedi.

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için yapılan oturma eylemine müdahale etmiş, eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine saldırmıştı.

Kameraman Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, muhabirlerden Budeyri'yi de aynı şekilde tartaklayarak gözaltına almıştı.

Al Jazeera, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Budeyri'yi saatler süren gözaltının ardından serbest bıraktığını ve 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasakladığını duyurmuştu.