Batı Şeria'da Gerginlik
52 dakika önce
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.
İsrail
güçleri, Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskınları takip etmeye çalışan bazı Filistinli gazeteciler ile İsrail güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:55 Kaynak: AA
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