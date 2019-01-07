Batı Şeria'da Gerginlik (2)
1 saat önce
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.
İsrail
güçleri, Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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