Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Gerginlik (2)

Batı Şeria'da Gerginlik (2)

1 saat önce

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Ramallah, İsrail, Batı Şeria, Güncel
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