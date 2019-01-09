Batı Şeria'da Gerginlik (2)
1 saat önce
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.
İsrail
güçleri, Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:03 Kaynak: AA
Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
Son Dakika! Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin