Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Gerginlik (2)

Batı Şeria'da Gerginlik (2)

1 saat önce

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskınları takip etmeye çalışan bazı Filistinli gazeteciler ile İsrail güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Ramallah, İsrail, Batı Şeria, Güncel
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