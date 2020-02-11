Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika
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Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli çocuk serbest bırakıldı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı'nda gözaltına aldığı 14 yaşındaki Filistinli çocuğu serbest bıraktı.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli çocuk serbest bırakıldı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı'nda gözaltına aldığı 14 yaşındaki Filistinli çocuğu serbest bıraktı.

İsrail ordusu basın ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli Amir Evidat'ı taş attığı gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli çocuğun daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

El-Arub Mülteci Kampı girişinde bugün İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanmıştı. Bu sırada, 14 yaşındaki Filistinli Evidat, El-Arub'daki evinde İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te taş attıkları gerekçesiyle zaman zaman Filistinli çocukları gözaltına alıyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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