Batı Şeria'da hayat pahalılığı kurban pazarlarını da etkiledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da hayat pahalılığı nedeniyle kurban satışı için kurulan pazar yerlerinde durgunluk yaşanıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki kurban pazarında satıcılar ve müşteriler kurban fiyatlarının yüksek olmasından şikayet ediyor.

Enerji sektöründeki fiyat artışıyla birlikte gıda ve ulaşım fiyatları da arttığı kaydedilen Filistin'de ayrıca hububat fiyatlarının yüzde 30, bitkisel yağların yüzde 15 ve demirin ise yüzde 17 yükseldiği belirtiliyor.

Hükümet verilerine göre küresel olarak artan fiyatların etkisiyle 2022'de Filistin'deki enflasyonun yüzde 5'i geçeceği ifade ediliyor. Bu oranın son 10 yılın en yüksek seviyesi olduğu kaydediliyor.

Kurban satışlarındaki düşüş

Nablus'ta kurulan kurban pazarındaki satıcılardan Hişam Hamadane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl pazar çok durgun, satışlar geçen yıla göre yüzde 60 geriledi." dedi.

Satışlardaki düşüşün en önemli nedenlerinden birinin kurban fiyatlarında artış olduğuna işaret eden Hamadane, "Bu yılki kurban fiyatı yaklaşık 3 bin şekel ( yaklaşık 850 dolar), geçen yıl ise yaklaşık 2 bin şekeldi." diye konuştu.

Hamadane, kurban fiyatlarının da yem fiyatlarındaki artışla bağlantılı olduğuna işaret etti.

Pazar kurulduğundan bu yana sadece 5 kurbanlık satabildiğini aktaran Hamadane, satış için 100 baş hayvanı olduğunu ancak bayram için bunların üçte birini bile satamayacağını söyledi.

Çiftçi Usame Amir ise ticari durgunluktan şikayet ederek, şunları aktardı:

"Kurbanlık fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle satış oranları her geçen sene geriliyor. Buna ek olarak tüketim ürünleri ve yakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar maddi sıkıntı yaşıyor."

Nablus'un doğusundaki kurban pazarında 20 küçükbaş kurbanlığı olduğunu şu ana kadar sadece 7'sini sattıklarını aktaran Amir, önceki senelerde bunların birkaç saat içinde alındığını kaydetti.

Amir, alışveriş için gelenlerin çok olduğunu ancak yüksek fiyatlar nedeniyle satın almadıklarını belirterek, "Pahalılık kurbanlıklar dahil her şeye yansıyor. Kurbanlıklar için de yem almamız gerekiyor." dedi.

Filistinli Abdulkerim Nemr ise pazara kurbanlık bakmak için geldiğini fiyatların geçen seneye kıyasla çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Nablus'taki fabrikalardan birinde işçi olarak çalıştığını söyleyen Nemr, bu sene kurban alamayacağını ifade etti.