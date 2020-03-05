Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun bölgedeki ilk vakalar olduğunu duyurdu.

Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi, System.String[]

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun bölgedeki ilk vakalar olduğunu duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını söyledi.

Söz konusu Filistinlilere virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığını belirten Keyle, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiğini kaydetti.

Keyle ayrıca virüsün görüldüğü 7 Filistinlinin karantina altına alındığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.

Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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