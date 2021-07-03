Batı Şeria'da işgalin yeni yüzü "Yahudi yerleşimci çobanlar" - Son Dakika

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Sincil beldesindeki tarlalarında çalışan Filistinli çiftçiler

Filistinli çiftçi Rabhi Gafri ile röportaj

Filistinli çiftçi Hüsam Ayide ile röportaj

Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafşa ile röportaj İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim projeleri lehine olacak şekilde Filistinlilere ait toprakları gasbetmeye çalışan "Yahudi yerleşimci çobanlar" işgalin başka bir yüzünü temsil ediyor.

Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Sincil beldesinde bir Yahudi yerleşimci çoban, bölgede mümkün oldukça çok toprağı kontrol altına almak amacıyla Filistinlilere ait tarlaları koyunları için otlak olarak kullanıyor.

Otuz koyunu olan söz konusu Yahudi yerleşimci, zeytin ve kayısı ağaçlarının bulunduğu Filistinli çiftçilere ait tarlaları tahrip ediyor.

"Yeni bir tehditle karşı karşıyayız"

Yıllardır zeytin tarlalarında çalışan Filistinli çiftçi Hüsam Ayide (67), beldenin geri kalan topraklarını yerleşimciler tarafından el konulmasından ve gasbedilmesinden korumaya çalıştıklarını belirtti.

Bir yandan tarlasındaki yabani otları temizleyen Ayide, "Bu toprakları kontrol altına almaya çalışan Yahudi yerleşimci çoban tarafından yeni bir tehditle karşı karşıyayız." dedi.

Yaklaşık 60 dönüm araziye sahip çiftçi Rabhi Gafri (63), çobanın çevresinde Yahudi yerleşimciler tarafından ele geçirilen ve üzüm bağına dönüştürülen Filistin tarlaları bulunduğuna işaret ederek, Yahudi yerleşimcilerin en verimli toprakları ele geçirdiğini dile getirdi.

Sincil beldesinin etrafında beş Yahudi yerleşim birimi bulunuyor

Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafşa, beldenin bir İsrail askeri kampı ve doğudan batıya uzanan beş Yahudi yerleşim birimi ile çevrili olduğunu belirtti.

Çobanın, kendisine koruma sağlayan İsrail Yerleşim Konseyi tarafından desteklendiğini aktaran Tavafşa, çobanın resmi görevinin ilk planda su deposu ve derme çatma bir ev, sonrasında ise yerleşim karakolu oluşturmak olduğuna işaret etti.