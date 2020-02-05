Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede - Son Dakika

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde birçok eve baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde birçok eve baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde bulunan birçok eve sabah saatlerinde baskın düzenleyerek arama yaptı.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinli gençlere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi.

Olayların büyümesi üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

Atılan gaz bombasından etkilenen Filistinlilere olay yerindeki ilk yardım görevlilerince müdahale edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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