Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı

10.04.2022 13:16
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadına ateş açarak yaraladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadına ateş açarak yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan 40 yaşlarındaki kadın Beytüllahim'deki devlet hastanesinde tedaviye alındı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, olayın Beytüllahim'in batısındaki Husen beldesinde yaşandığını aktardı. İsrail askerlerinin bir kadına ateş açtığı, çok sayıda Filistinlinin yaralı kadını hastaneye ulaştırmak için olay yerine geldiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlerde ise Filistinli bir kadının askerlerin bulunduğu noktaya ilerlediği, "dur" çağrılarına uymadığı, ardından askerlerin kadına ateş açtığı ifade edildi. Haberlerde, kadının silahlı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

İsrail'de son üç haftada dört silahlı saldırı düzenlenmiş, olaylarda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu saldırıların ardından Batı Şeria'daki operasyonlarını artırmıştı. İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı - Son Dakika


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