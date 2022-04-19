Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti

19.04.2022 00:34
Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal kuvvetlerinin geçen hafta açtığı ateş sonucu yaralanan Filistin kadın Hanan Mahmud Hadur'un tedavi sürecinde vefat ettiği kaydedildi.

Hadur'un, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin doğu kesimindeki Fakua beldesinden olduğu belirtildi.

Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, son gelen ölüm haberiyle Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ay başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 19'a yükseldi.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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