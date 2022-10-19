Batı Şeria'da İsrail'e ait bir İHA düştü

İsrail ordusu, kendisine ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, kendisine ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düştüğünü duyurdu. Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sky Rider tipi bir İHA'nın bugün rutin operasyonu sırasında El Halil kentinde düştüğü belirtildi. İHA'nın enkazının kısa bir süre önce toplandığı ifade edilen açıklamada, bilgi sızıntısı korkusu olmadığı ve olayla ilgili araştırmanın devam ettiği aktarıldı. Batı Şeria geçen aylarda buna benzer birçok olaya tanık olmuştu. İsrail ordusu bu tür İHA'ları genellikle istihbarat toplamak için kullanıyor.

Kaynak: AA

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