Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

19.04.2022 05:14

Görüntü Dökümü: Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail askerlerinin Filistinlilere ses ve gaz bombaları atması İsrail askerlerinden detaylar EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan...

Görüntü Dökümü:

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinin Filistinlilere ses ve gaz bombaları atması

İsrail askerlerinden detaylar EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da daha önce İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunun üzerine El Halil kentinde çıkan çatışmalarda iki Filistinli genç İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı. İsrail güçlerinin müdahalesine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik
Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik
Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik
Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik

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Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik - Son Dakika
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