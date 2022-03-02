Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te Filistinlilere ait dükkanları yıkma, inşaatları durdurma gibi ihlallerde bulunurken, Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ve araçlarına saldırdı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma Belediyesi'ne bağlı İdari İşler Şube Müdürü Abdullah Salahaddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Hizma beldesindeki bir ana caddede yer alan 5 dükkanı yıktığını söyledi.

Salahaddin, dükkanların, İsrail'in onayı olmadan inşa edildikleri gerekçesiyle yıkıldığını ifade etti.

Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan aylık raporda ise İsrail güçlerinin, şubat ayında Kudüs'te 24 yıkım gerçekleştirdiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir doğa koruma alanının bu statüsünün kaldırılması ve Yatta'da beldesinin doğusunda Filistinlilere ait 3 evin inşaatının durdurulması yönünde ihtarda bulundu.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

Selfit Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, sabah saatlerinde İskaka köyüne baskın düzenlediği aktarıldı.

Yerleşimcilerin baskın sırasında, Filistinlilere ait 11 aracın lastiklerini patlattığı, araçlar ile bazı evlerin duvarlarına ırkçı cümleler yazdığı, Davud Yıldızının resmini çizdiği ve halkı ölümle tehdit ettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde ise bir grup yerleşimcinin Kuzey Ağvar bölgesinde kenger bitkisi toplamaya çıkan bazı Filistinlilere engel olduğu bilgisine yer verildi.

Son dönemlerde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış gözleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinatörlüğü'nün (OCHA) raporlarına göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinde 2021'de 496 yerleşimci saldırısı kaydedilirken bu sayının, 7 Şubat 2022 itibarıyla 53 olduğu açıklandı.