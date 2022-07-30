Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Emced Neşet Ebu Alya'nın cenaze töreni
Aile yakınlarının üzüntüsü
Sloganlar atılarak cenazenin defnedilmeye götürülmesi
Cenazeden detaylar RAMALLAH - İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Ramallah kenti doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde göğsünden vurarak öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Emced Neşet Ebu Alya için cenaze töreni düzenlendi.
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