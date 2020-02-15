Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında arbede - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deyr Nizam beldesinin giriş çıkışlarının kapatılmasına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Nizam beldesi sakinlerinden onlarca kişi, İsrail güçlerinin beldeye giriş çıkışlara izin vermemesine tepki gösterdi ve beldeye kurulan bariyerlerden birini yıktı.

Bariyerin yıkılması üzerine duruma müdahale eden İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

AA muhabirine konuşan belde sakinlerinden Mücahid et-Temimi, İsrail güçlerinin, 5 gündür beldeye giriş çıkışlara izin vermediğini ve buna karşı çıkan halkın bariyeri yıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına Filistinliler tarafından taş atıldığı gerekçesiyle beldede iki noktada daha bariyer kurduğu belirtildi.

İsrail güçleri 10 Şubat'ta, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı bölgelerinde yer alan Nebi Salih, Deyr Ebu Meşal, Deyr Nizam, Abud ve Şekba beldelerinin ana giriş yollarına demir bariyerler kurmuştu.