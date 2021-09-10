Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi - Son Dakika

42 yıldır tutsak olan balina, kafasını vura vura kendini öldürmeye çalıştı!

İşgal altındaki Batı Şeria 'nın Cenin kentinde toplanan Filistinliler, İsrail 'in hapishanelerindeki tutuklulara yönelik baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli tutukludan Mahmud Abdullah el-Arıda'nın Arraba beldesindeki evine doğru yürüyen Filistinliler, burada toplanarak sloganlar attı.

Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar

En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var