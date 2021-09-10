İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in hapishanelerindeki tutuklulara yönelik baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli tutukludan Mahmud Abdullah el-Arıda'nın Arraba beldesindeki evine doğru yürüyen Filistinliler, burada toplanarak sloganlar attı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi - Son Dakika