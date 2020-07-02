Batı Şeria'da İsrail'in ilhak planı protesto edildi - Son Dakika

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir grup Filistinli genç İsrail'in ilhak planını protesto etti. Gençler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



İsrail'in ilhak planına gün geçtikçe öfke artıyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan El Halil kentinde ilhak planını protesto eden bir grup Filistinli genç İsrail güçleri çatıştı. Olaylarda 1 Filistinli genç gözaltına alındı. Filistinli gençler, güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken, güvenlik güçleri ise ses ve gaz bombaları ile karşılık verdi. - BATI ŞERİA