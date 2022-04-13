Batı Şeria'da İsrail ordusunun müdahaleleri devam ediyor - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail ordusunun müdahaleleri devam ediyor

13.04.2022 02:36
Batı Şeria'da İsrail ordusunun müdahaleleri devam ediyor

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde İsrail askerlerinin müdahaleleri sırasında çıkan olaylarda bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde İsrail askerlerinin müdahaleleri sırasında çıkan olaylarda bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, el-Halil kentindeki bir kontrol noktasında konuşlanan İsrail kuvvetleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylar sırasında çevredeki dükkanların çatısına çıkan İsrail askerleri plastik mermilerle kalabalığa ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir genç plastik mermiyle yaralandı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesindeki Filistinli gençler, İsrail askerlerinin bölgeye baskın düzenlemesine engel olmaya çalıştı. Çıkan olaylarda İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Haberde, beldedeki bir Filistinliye ait eve baskın yapan İsrail askerlerinin, evdeki kamera kayıtlarına el koyduğuna dikkat çekildi.

Filistin Kızılay Örgütü, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Haduri Üniversitesi'nde İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 51 Filistinliye ilk yardım müdahalesi yapıldığını, bunlardan ikisinin gerçek mermiyle vurulmuş olduklarını bildirmişti.

Filistin topraklarında ramazan ayının başından bu yana İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar tırmanarak artıyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail ordusunun müdahaleleri devam ediyor - Son Dakika


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