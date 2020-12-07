Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler zeytin ağaçlarını kesiyor - Son Dakika

Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler zeytin ağaçlarını kesiyor

07.12.2020 06:41
Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler zeytin ağaçlarını kesiyor, System.String[]

İsrailli yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki beldede, Filistinlilere ait 38 zeytin ağacını kesti.

İsrailli yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki beldede, Filistinlilere ait 38 zeytin ağacını kesti.

Selfit Vilayeti Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'e bağlı Yasuf köyüne baskın düzenleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 38 yaşlı zeytin ağacını kesti.

Filistin kaynaklarına göre, bu yılında başından kasım sonuna dek geçen süre içinde İsrail ordusu ve onun desteğiyle hareket eden Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait topraklarda 5 bin 711 zeytin ağacını kesti. Geçen yıl ise bu rakam 9 bin 660 olarak belirlendi.

Selfit'te yasa dışı yerleşim bölgelerini takip eden gazeteci Halid Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selfit topraklarında 25 yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesi olduğunu, burada yaklaşık 100 yasa dışı yerleşimcinin yaşadığını söyledi.

Batı Şeria, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler zeytin ağaçlarını kesiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber
İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümüne yapay zeka neden olmuş İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümüne yapay zeka neden olmuş         
00:01
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız         
22:36
DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı         
21:19
Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor         
20:14
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı         
10:37
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 06:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler zeytin ağaçlarını kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei