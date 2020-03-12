Batı Şeria'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Batı Şeria'da koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Dezenfekte çalışmalarından detaylar Filistin sivil savunma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, otobüs durakları, hastane, okul, müze ve bankamatiklerde dezenfekte çalışması yaptı.

Dezenfekte çalışmalarından detaylar Filistin sivil savunma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, otobüs durakları, hastane, okul, müze ve bankamatiklerde dezenfekte çalışması yaptı.

Batı Şeria'da koronavirüs önlemleri

Batı Şeria, Ramallah, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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