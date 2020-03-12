Dezenfekte çalışmalarından detaylar Filistin sivil savunma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, otobüs durakları, hastane, okul, müze ve bankamatiklerde dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmalarından detaylar Filistin sivil savunma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, otobüs durakları, hastane, okul, müze ve bankamatiklerde dezenfekte çalışması yaptı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
12.03.2020 23:11:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Şeria'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika