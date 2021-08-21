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Batı Şeria'da koşinil böceği nedeniyle Hint incirinin üretimi düşüyor - Son Dakika

Batı Şeria'da koşinil böceği nedeniyle Hint incirinin üretimi düşüyor

21.08.2021 12:52

İşgal altındaki Batı Şeria'da yetiştirilen dikenli incire (Hint inciri) son zamanlarda dadanan koşinil böceği nedeniyle meyvenin üretimi ve hasadı büyük oranda düşüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yetiştirilen dikenli incire (Hint inciri) son zamanlarda dadanan koşinil böceği nedeniyle meyvenin üretimi ve hasadı büyük oranda düşüyor.

Batı Şeria'nın Hint inciri yetiştiriciliğiyle ünlü Nalin beldesinde bu işle geçimini sağlayan Filistinli çiftçiler zor durumda. Frenk yemişi, kaktüs meyvesi, dikenli incir gibi isimlerle de anılan Hint incirine son dönemde dadanan ve meyvelerde hastalığa yol açan koşinil böceği, meyvenin giderek tükenmesine yol açıyor.

Tarlalarındaki ürünlerin yüzde 85'ini kaybeden çiftçiler, meyvelerde hastalığa yol açan böcekten kurtulmak için her yolu deneseler de başarılı olamıyor.

Meyveleri istila eden böcekler, üretimin büyük oranda düşmesine neden olurken, tarlalarında sağlam kalan ürünlerin hasadını yapan Filistinli çiftçiler kaktüs cinsi meyvenin dikenlerini çıkararak satıyor. Bir koli 30 şekelden (yaklaşık 9 dolar) satılıyor.

Ellerinde kalan ürünlerin de yok olmasından endişe eden çiftçiler, ilgili makamlardan kendilerine hastalığı önlemek ve tedavi etmek için yardım istiyor.

Üretim çok düşük

AA muhabirine konuşan Filistinli çiftçi Halil Umeyre, Nalin beldesinde Hint inciri ekili 5 tarlasının olduğunu, yıllardır bu meyveyi yetiştirerek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Meyvelerde geçen seneden beri koşinil böceği kaynaklı bir hastalığın yayıldığını ve bitkilerin tamamen kökten öldüğünü anlatan Umeyre, bu nedenle üretimin çok düşük olduğunu ifade etti.

Daha önce üretim yaptığı 5 tarladan yalnızca birinin kaldığını aktaran Umeyre, gelecek yıl da elinde kalan son bitkileri kaybetmekten korktuğunu söyledi.

Umeyre, "Geçen yıllarda hasat mevsiminden 20 bin şekel (yaklaşık 6 bin 200 dolar) kazanıyorduk. Ama bu yıl en fazla 5 bin şekel elde edebiliyoruz." dedi.

" Tarlaların yüzde 85'i verimsiz"

Hastalıktan kurtulmak için aradığı yolları anlatan Umeyre, internetten araştırmalar yaptığını, böcek ilaçlama uzmanlarına danıştığını ve özel bir karışım hazırladığını belirterek, o karışımla beş tarladan bir tanesini kurtarabildiğini söyledi.

Umeyre, "Bitkilere klor ve bazı basit maddelerden bir karışım kullandım. Ama yalnızca bir tarlada işe yaradı. Nalin'de böceklerin neden olduğu hastalık nedeniyle tarlaların yüzde 85'i verimsizleşti. Önümüzdeki yıllarda Nalin'de Hint inciri görememekten korkuyorum." diye konuştu.

Filistinli çiftçi Yusuf el-Havaci de Nalin'de Hint incirinin yok olmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

Yıllardır incir hasadıyla geçimini kazandığının dile getiren Havaci, "Geçen yıllarda tarladan 20-30 bin şekel kazanırken, bu yıl 5 bin şekel ancak çıkarabiliyoruz. Hint inciri Nalin ve civar bölgelerde dedelerimizden kalan bir mirastır." dedi.

Filistin Tarım Bakanlığında Bağlı Bitki Koruma Bölümü Başkanı İmad Iyd, konuyla alakalı devlete ait Filistin'in Sesi radyosunda yaptığı açıklamada, böceklerin ağaçlar ve bitkiler için büyük tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Iyd, böceklerin bitkiler etrafında pamuğa benzer bir tabaka oluşturduktan sonra bitkilerdeki suyu emdiğini ve ölmelerine neden olduğunun altını çizdi.

Böceklerin ilk kez 2 yıl önce Batı Şeria'nın kuzeyinde bir beldede ortaya çıktığını ve küçük bir alana yayıldığı için o dönem kontrol altına alındığını ekleyen Iyd, ancak bu yıl böceklerin neden olduğu hastalığın çok fazla yayıldığını söyledi.

Böceklere karşı önlemin yeni ağaçlar dikmekten ve hastalığın diğer bölgelere sıçramasını önlemekten geçtiğini aktaran Iyd, bu kapsamda Tarım Bakanlığının ilaçlama için çiftçilere gerekli uyarıları yaptığını sözlerine ekledi.

Batı Şeria'da koşinil böceği nedeniyle Hint incirinin üretimi düşüyor
Batı Şeria'da koşinil böceği nedeniyle Hint incirinin üretimi düşüyor
Batı Şeria'da koşinil böceği nedeniyle Hint incirinin üretimi düşüyor
Batı Şeria'da koşinil böceği nedeniyle Hint incirinin üretimi düşüyor

Batı Şeria, Çiftçi, dolar, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da koşinil böceği nedeniyle Hint incirinin üretimi düşüyor - Son Dakika


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