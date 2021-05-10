Batı Şeria'da Kudüs'e destek için binlerce kişi gösteri düzenledi - Son Dakika

Batı Şeria'da Kudüs'e destek için binlerce kişi gösteri düzenledi

10.05.2021 03:21
Batı Şeria'da Kudüs'e destek için binlerce kişi gösteri düzenledi, System.String[]

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlenen, işgal altındaki Kudüs'e destek ve İsrail saldırılarını telin yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlenen, işgal altındaki Kudüs'e destek ve İsrail saldırılarını telin yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta yürüyüş düzenleyen Filistinli siyasi gruplar, işgal güçlerinden Kudüs'teki uygulamalarını durdurmasını istedi.

Filistin yönetimine seslenen göstericiler, Kudüs'te yapılanlara karşılık, güvenlik koordinesi de dahil olmak üzere İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Yürüyüşe katılan Hamas Hareketi liderlerinden Cemal el-Tavil, yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Filistinli kitleleri harekete geçirdiğini, halkın çeşitli kesimlerini birleştirdiğini, işgal güçleriyle mücadeleyi yönetecek olanın, bu kitleler olduğunu söyledi.

Tavil, "Direniş, işgal güçlerinin suçları ve Yahudileştirme politikasına karşı doğal bir cevaptır." ifadesini kullandı.

Yürüyüşlerini el-Bire kontrol noktasına kadar sürdüren göstericiler ile İsrail güvenlik güçleri arasında ufak çaplı arbedeler yaşandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen yürüyüşte de göstericiler, İsrail'in, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlali ve Mescidi Aksa baskınını telin etti. Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan göstericiler, İslam dünyasına ve Arap ülkelerine "Kudüs'ün yanında durun" mesajı gönderdi.

Batı Şeria'daki tüm ulusal ve İslamcı gruplar, pazartesi günü, Kudüslülere destek olmak amacıyla kent merkezlerinden İsrail kontrol noktalarına dek yürüyüşler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Kudüs'e destek için binlerce kişi gösteri düzenledi - Son Dakika


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