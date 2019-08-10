Batı Şeria'da Kurban Bayramı hazırlıkları
1 saat önce
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki küçükbaş hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.
Batı Şeria Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:54 Kaynak: AA
'nın Nablus kentindeki küçükbaş hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi yoğunluk yaşanıyor. Filistinli müşteriler pazardaki hayvanları inceleyerek beğendikleri kurbanlıkları satın aldı.
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