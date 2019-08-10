Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Kurban Bayramı hazırlıkları
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Batı Şeria'da Kurban Bayramı hazırlıkları

1 saat önce

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki küçükbaş hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki küçükbaş hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Filistinli müşteriler pazardaki hayvanları inceleyerek beğendikleri kurbanlıkları satın aldı.
Kurban Bayramı, Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:54 Kaynak: AA
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