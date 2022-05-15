Batı Şeria'da Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteriler düzenlendi - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı.

Batı Şeria'nın başta Ramallah olmak üzere çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan dövizler taşındı.

Bazı göstericilerin de Filistinli mültecilerin 1948'de tehcir edildikleri topraklarına dönüş hakkını temsil eden anahtar maketleri taşıdığı görüldü.

Ramallah'ta düzenlenen gösteride konuşan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, "Filistin halkı özgürlük, bağımsızlık ve devletini kurma mücadelesini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Alul, Filistinlilerin davalarına ve dönüş hakkına sahip çıktığını vurguladı.

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.