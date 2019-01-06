Batı Şeria'da Noel Kutlamaları (1) - Beytüllahim
19 dakika önce
Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenledi.
Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria
'nın Beytüllahim
kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş
) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenledi. Kutlamalara Kudüs
Ortodoks Kıpti Kilisesi Piskoposu Anba Antonius katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:29 Kaynak: AA
Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama
AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu!