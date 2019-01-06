Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Noel Kutlamaları (1) - Beytüllahim

Batı Şeria'da Noel Kutlamaları (1) - Beytüllahim

19 dakika önce

Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenledi.

Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenledi. Kutlamalara Kudüs Ortodoks Kıpti Kilisesi Piskoposu Anba Antonius katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:29 Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, Güncel
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