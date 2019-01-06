Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Noel Kutlamaları (2) - Beytüllahim

Batı Şeria'da Noel Kutlamaları (2) - Beytüllahim

1 saat önce

Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenledi.

Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenledi. Bir grup Filistinli genç, kutlamalar kapsamında kente gelen Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos'i protesto etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, Güncel
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