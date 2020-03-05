Batı Şeria'da olağanüstü hal - Son Dakika
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Batı Şeria'da olağanüstü hal

6 saat önce

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Batı Şeria'da olağanüstü hal, System.String[]

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.


Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytüllahim kentinde 4 kişide korona tespit edildiğini açıklamasının ardından bölgede endişe hakim oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklama korona bulunduğundan şüphelenilen kişilerin acil olarak tıbbı testlerden geçeceği kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Eriha bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti. Bakanlık tarafından alınan kararına göre, Beytüllahim'deki okullar, camiler, kiliseler ve eğitim merkezleri 14 gün süreyle kapalı tutulacak.


Öte yandan geçici olarak tüm etkinlikler, seminerler, konferanslar, sosyal ve spor faaliyetler de askıya alınacak. Bakanlık turizm alanda çalışan ajanslara, rezervasyon almama çağrısında bulundu. - BATI ŞERİA

Beytüllahim, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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