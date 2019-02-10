Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 41 Yaralı

Batı Şeria'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 41 Yaralı

1 saat önce

Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasında 2 İsraillinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 41 Yaralı, System.String[]
Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasında 2 İsraillinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beit Horon yerleşim bölgesinde bir otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu 2 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 41 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği caddeye giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

Batı Şeria, 3. Sayfa
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