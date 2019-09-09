Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Batı Şeria'da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı

1 saat önce

Batı Şeria'nın El Bireh şehrinde, İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çıkan şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı, System.String[]

Batı Şeria'nın El Bireh şehrinde, İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çıkan şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı.


Filistin'in Batı Şeria bölgesine bağlı El Bireh şehrinde İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Bessam Essayih için bir araya gelen Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Olayda göz yaşartıcı gaz ve plastik kurşun kullanan İsrail askerleri 25 Filistinliyi yaraladı. Filistinliler ellerine alıkları taşla İsrail askerlerine karşılık verdi.


İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük
Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]