Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Silahlı Saldırı (2)

Batı Şeria'da Silahlı Saldırı (2)

1 saat önce

- İsrail askerlerinin evlere baskın yapması Filistinlilere arama ve kimlik kontrolü yapılması SELFİT - İşgal altındaki Batı Şeria'da iki noktada düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır yaralandı.

Batı Şeria'da Silahlı Saldırı (2), System.String[]
- İsrail askerlerinin evlere baskın yapması
Filistinlilere arama ve kimlik kontrolü yapılması SELFİT - İşgal altındaki Batı Şeria'da iki noktada düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır yaralandı. Saldırının ardından İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Bruqin beldesinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenleyerek arama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:34 Kaynak: AA

İsrail, Batı Şeria, Güncel
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