Batı Şeria'da Silahlı Saldırı (2)
1 saat önce
- İsrail askerlerinin evlere baskın yapması Filistinlilere arama ve kimlik kontrolü yapılması SELFİT - İşgal altındaki Batı Şeria'da iki noktada düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır yaralandı.
- İsrail
askerlerinin evlere baskın yapması
Filistinlilere arama ve kimlik kontrolü yapılması SELFİT - İşgal altındaki Batı Şeria
'da iki noktada düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır yaralandı. Saldırının ardından İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Bruqin beldesinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenleyerek arama yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:34 Kaynak: AA
Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü
Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu
Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
Bomba İddia: İntihar Eden Avril Lavigne'in Yerine Benzeri Geçti!